Calciomercato Catania il centrocampo si rinforza | arriva Luperini

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 20 luglio 2024) Nuova ufficialità diin entrata per il. Dalla Ternanail centrocampista Gregorioche si lega al club fino al 2027. Il comunicato della società “Football Club comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Ternana Calcio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gregorio, che ha sottoscritto un contratto triennale legandosi alla nostra società fino al 30 giugno 2027. Con la squadra umbra, nella scorsa edizione del campionato di Serie B, il centrocampista ha realizzato 4 reti e firmato altrettanti assist nell’arco delle 36 partite giocate. In precedenza, in B, ha indossato anche le maglie del Perugia, del Trapani e della Pro Vercelli, nel 2015 in prestito dalla Juventus; tra i cadetti, complessivamente, ha collezionato 101 presenze impreziosite da 14 gol.