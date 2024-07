Calciomercato Bologna individuato il sostituto di Zirkzee | affare da 15 milioni più bonus

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 20 luglio 2024) Non solo movimenti in uscita. Ilha già perso Joshuae anche il difensore Calafiori si appresta a firmare il nuovo contratto con l’Arsenal. La squadra a disposizione di Vincenzo Italiano si è nettamente indebolita ma la dirigenza è pronta a definire una trattativa diin entrata. Ilhal’attaccante per la prossima stagione: si tratta di Thijs Dallinga, calciatore olandese del Tolosa. L’è destinato a concludersi per una cifra di 15di euro più. Chi è Thijs Dallinga Thijs Dallinga è un calciatore olandese, attualmente al Tolosa. Si tratta di una punta centrale, forte fisicamente e dotato di un ottimo senso del gol, è molto bravo anche in acrobazia e nel ‘dialogo’ con in compagni. In carriera è stato protagonista con Emmen, Groningen e Excelsior.