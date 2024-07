Calcio | Barca Verstappen Sarà un anno difficile visti rinforzi Real

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di sabato 20 luglio 2024) "Ma sarò sempre un tifoso del Barcellona, qualunque cosa accada" BUDAPEST (UNGHERIA) - "Per il Barcellonaun". Campione del mondo di Formula 1, per una volta Maxha parlato die, in un'intervista al quotidiano catalano Mundo Deportivo, nel weekend del Gp di Ungh