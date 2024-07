Cade dalla scala durante mentre pota una pianta e batte la testa | grave 50enne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 20 luglio 2024) Senna Lodigiana (Lodi), 20 luglio 2024 -un albero, accusa un trauma cranico e finisce d’urgenza in ospedale. Incidente in un’abitazione di Senna Lodigiana, nella prima serata del 20 luglio 2024. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, al vaglio delle forze dell'ordine, sembra che il ferito, di 50 anni, stessendo unanel giardino di una villetta. Ma qualcosa sarebbe andato storto, fino alla rovinosa caduta. Precipitando, il malcapitato ha accusato un pesante trauma cranico. Il soccorso sanitario, quindi, oltre all’ambulanza e all’automedica, ha mandato sul posto anche l’elisoccorso. E alla fine ilè stato accompagnato d’urgenza, per accertamenti e cure, in condizioni serie, all’ospedale Policlinico San Matteo di Pavia. Ora gli organi competenti ricostruiranno l'esatta dinamica dell'accaduto.