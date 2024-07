Bruce Springsteen ufficialmente tra i miliardari di Forbes

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Il Boss èo secondo le classifiche di, che valuta, prudentemente, 1,1 miliardi di dollari. Gran parte della sua ricchezza si sarebbe consolidata negli ultimi anni, in gran parte grazie a una vendita di successo nel 2021 del suo catalogo musicale a Sony per una cifra stimata di mezzo miliardo di dollari. L'accordo ha fatto seguito al suo grande successo in uno show di Broadway. Ora,è impegnato in un tour globale che durerà fino al 2025. Secondo il tracker di settore Pollstar, nel 2023ha venduto più di 1,6 milioni di biglietti per concerti, incassando 380 milioni di dollari. E il cantante 74enne di "Dancing in the Dark" non mostra segni di rallentamento.