Bomba d’acqua poi la frana | automobilisti bloccati in galleria

(Di sabato 20 luglio 2024) Un grande smottamento si è verificato venerdì, dopo un violento temporale, sulla strada che da Livigno, in provincia di Sondrio, porta al tunnel del Gallo, collegamento con la Svizzera.e motociclisti sono rimastidentro il tunnel e nelle vicinanze dellae in tanti si sono stati spostati dai luoghi dellacon un battello pneumatico dei vigili del fuoco attraverso la diga artificiale di Livigno. Sul posto sono intervenuti decine di vigili del fuoco e operai di imprese edili con escavatori per liberare l’arteria dalle migliaia di metri cubi di ghiaia e terra scivolati a valle dalle pendici della montagna. Per coordinare gli interventi, è arrivato anche il sindaco il sindaco di Livigno Remo Galli; sul posto anche carabinieri. “Italia bloccata in due”.