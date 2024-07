Bimbo in coma da sei anni per un formaggio contaminato | condannati i proprietari del caseificio

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di sabato 20 luglio 2024) Sono state confermate in appello le condanne all’ex presidente delsociale di Coredo Lorenzo Biasi e al casaro Gianluca Fornasari per lesioni gravissime causate ad un bambino di 4che nel 2017 mangiò una latte crudodal batterio dell’escherichia coli prodotto dalsociale di Coredo. Da allora il piccolo, che oggi ha 11, si trova in stato vegetativo.