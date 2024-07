Bill e Hillary Clinton sostengono Biden

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 20 luglio 2024) 22.20 L'ex presidentee l'ex segretario di Stato americanoClitonla decisione di Joedi restare in corsa e hanno incoraggiato i donatori a rimanere con lui. I democratici, invece, si stringono su Kamala Harris nel caso in cui Joedovesse lasciare la corsa alla Casa Bianca. Intanto Joeguarda alla Georgia e al Texas come sue prossime tappe elettorali per la prossima settimana, una volta passato il Covid.