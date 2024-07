Berrettini-Tsitsipas oggi in tv | orario canale e diretta streaming Atp Gstaad 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 20 luglio 2024) Matteose la vedrà contro Stefanosnella semifinale dell’ATP 250 di, torneo di scena sui campi in terra battuta della città svizzera. Il bombardiere capitolino è reduce dalla brillante affermazione nei quarti contro il forte canadese Felix Auger-Aliassime, arresosi soltanto dopo due tie-break molto combattuti. Il greco, invece, prima testa di serie, ha rispettato il pronostico annientando in due set il veterano ligure Fabio Fognini. Tra i due giocatori si tratta del quarto precedente in carriera, con l’ateniese che si trova avanti 3-0 e partirà leggermente favorito secondo le quote dei bookmakers. Il rosso in altura, però, può avvantaggiare i colpi del campione azzurro, che da queste parti ha conquistato il trofeo nel 2018 mentre quattro anni dopo a fermarlo nella finalissima è stato il norvegese Casper Ruud.