Berrettini batte Tsitsipas e vola in finale a Gstaad

(Di sabato 20 luglio 2024) Roma, 20 luglio 2024 – Matteoinal torneo dindoin due set (7-6, 7-5). Il tennista romano, sesta testa di serie del seeding e numero 82 del mondo, che proprio anel 2018 ha vinto il suo primo titolo Atp, ha sconfitto il greco numero 12 del mondo dopo un'ora e 41 minuti di gioco. L'azzurro ha prevalso con il punteggio di 7-6 (8-6) 7-5 in poco meno di un'ora e tre quarti di gioco. Inaffronterà il francese Quentin Halys, n. 192 Atp, che ha vinto la sfida contro il tedesco Jan-Lennard Struff, n. 37 Atp. Lo "Swiss Open", torneo Atp 250 in scena sui campi in terra battuta della Roy Emerson Arena di, è dotato di un montepremi complessivo pari a 579.320 euro