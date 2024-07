Berrettini batte Tsitsipas 2^ finale stagionale a Gstaad

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di sabato 20 luglio 2024) L'azzurro elimina in tre set il favorito del torneo, sfida a Halys per il titolo(SVIZZERA) - Seconda, la 15esima in carriera, per Matteo, approdato all'ultimo atto dello "Swiss Open", torneo ATP 250 con un montepremi di 579.320 euro che si sta disputando s