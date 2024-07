Autonomia Landini dà il via alla raccolta firme per il referendum | Per un nuovo modello sociale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Il segretario generale della Cgil dà il viaper ilper abrogare l’differenziata davanti all’ospedale San Filippo Neri di Roma.ha chiamato ai militanti della Cgil che hanno risposto in massa creando lunghe file, fin dalle prime ore della mattina. Dopo il primo momento di imbarazzo ed euforia, registrato perché il segretario della Cgil aveva dimenticato il suo documento in auto, tutto è proseguito tra gli applausi dei presenti. “Parte questopercorso che spinge verso la libertà e un”, ha detto Maurizioa margine della firma. “Qual è l’obiettivo del comitato promotore? Quello di raggiungere le 500milanecessarie per chiedere il– ha continuato -.