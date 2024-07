Atto d' amore verso me stessa | Francesca Pascale fucilata contro Paola Turci

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024)ha definito la rottura con l'ex moglie"und'me". E così dopo 5 anni d', di cui 2 di matrimonio, la favola tra le due è giunta al termine. Una separazione che al Corriere della Seraha definito "dolorosa". L'ex del Cavaliere ha affermato infatti di credere molto nell'e "quando un progetto che nasce a lungo termine si interrompe in anticipo, per me è un fallimento". La coppia nel corso di questi anni è stata molto chiacchierata e il gossip che le ha accompagnate ammette"mi hanno molto ferita. Capisco che il mio passato possa essere “ingombrante”, però c'è un limite a tutto". E tornando su quel passato così ingombrante, l'attivista ha confidato di riservare ancora un posto speciale per Silvio Berlusconi che ha definito. "la mia radice, che non voglio sradicare. E nessuno può chiedermi di farlo.