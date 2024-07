Atletica oggi in tv Europei U18 2024 | orari 20 luglio programma streaming italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 luglio 2024), sabato 20, si svolgerà la terza giornata dei CampionatiUnder 18 di, in corso di svolgimento a Banska Bystrica (Slovenia). Day-3 che prevede l’assegnazione di altri 12 titoli nella rassegna continentale giovanile, con l’Italia nuovamente candidata ad un ruolo da protagonista grazie ad alcune interessanti carte da medaglia. Dopo le vittorie di Kyan Escalona sui 110 hs e Serena Di Fabio nella 5 km di marcia, i due allievi tricolori più accreditati per salire sul gradino più alto del podio sembrano i duecentisti Elisa Valensin e Diego Nappi, entrambi pronti ad affrontare un doppio turno ravvicinato tra semifinale e finale. Possono provarci per una medaglia anche Riccardo Fumagalli nei 400 e la quindicenne Margherita Castellani sul mezzo giro di pista.