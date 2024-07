Ascolti tv Tim Summer Hits vince il prime time

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di sabato 20 luglio 2024) (Adnkronos) – Vittoria di Rai1 neldi ieri sera con il programma ‘Tim’ visto da 2.102.000 telespettatori pari al 18% di share. Secondo gradino del podio per Canale 5 con il film ‘Mio figlio’ che è stato seguito da 1.930.000 telespettatori (share del 16,61%). Terzo posto per Retequattro con ‘Quarto Grado – Le storie’ che ha ottenuto 781.000 telespettatori e il 7,51% di share. Fuori dal podio su Italia1 il film ‘Into the storm’ ha realizzato 769.000 telespettatori e uno share del 6,05% mentre su Rai2 ‘Miss Merkel’ ha interessato 491.000 telespettatori raggiungendo uno share del 3,9%. Su Rai3 ‘I ragazzi delle scorte’ ha totalizzato 476.000 telespettatori e uno share del 3,5%. Su Tv8 ‘I delitti del BarLume’, invece, è stato visto da 355.000 telespettatori (share del 2,89%).