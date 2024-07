Antonio Scurati a Livorno | lo scrittore sul palco di ‘LeggerMente’

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di sabato 20 luglio 2024): losuldi, lo‘Premio Strega’ suldisabato 20 luglio alle ore 19 presenta il suo ‘Fascismo e populismo. Mussolini oggi’, Editore Bompiani. Ingresso libero, consigliata la prenotazione ‘LeggerMente‘ di scena nel parco di Villa Fabbricotti. rassegna letteraria organizzata dal Comune di, in collaborazione con la Cooperativa Itinera, Il Chioschino di Filippo Brandolini, la libreria Feltrinelli die con il sostegno di Fondazione. Dunque gran protagonista del salotto letterario, sotto i riflettori nei mesi scorsi per un monologo non andato in onda nell’ambito della trasmissione Rai Tre ‘Che sarà’, condotto dalla giornalista Serena Bertone.