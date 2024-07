Anticipazioni d' Autunno | le collezioni Prefall 2024 adesso in boutique

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 20 luglio 2024) Il caldo non placa la voglia di shopping, che gli stilisti appagano con le nuovein arrivoine accessori di quelle che saranno le tendenze moda del prossimo-Inverno. Le tendenze moda per la Primavera-Estate 2023 dalle sfilate X Prada, Gucci, Louis Vuitton, Chanel, Ferragamo e non solo.