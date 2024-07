Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Ilall'Italia 284per ogni, 5 volte in più rispetto al 2015 e più che in ogni altro paese dell'Ue. E' quanto afferma Thepean Houseche rilancia uno studio presentato al primo incontro della 6/a edizione della propria 'Community Valore Acqua Per l'Italia'. Secondolo stress idrico è ai massimi livelli e solo Belgio, Spagna e Grecia sono peggio dell'Italia, dove si è registrata una "drastica riduzione della produzione di miele", pari al 70% nel 2023. Situazione critica anche in Spagna, dove il221ade in Ungheria (214). Germania e Francia sono invece più vicine alla mediapea di 116a cittadino.