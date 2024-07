Almanacco del 20 luglio

Leggi tutta la notizia su fremondoweb

(Di sabato 20 luglio 2024) Il 201969, in Italia ore 02:56 del 21, Neil Armstrong fu il primo uomo a mettere piede sul quel grande sogno lontano che era la Luna: “Questo è un piccolo passo per l’uomo, un grande passo per l’umanità” Era Continua L'articolodel 20proviene da Fremondoweb.