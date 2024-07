Allerta gialla a Milano e in Lombardia tornano pioggia e temporali | monitorati Seveso e Lambro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

Milano, 20 luglio 2024 – Nuova allerta meteo domani, domenica 21 luglio, a Milano per maltempo. Il Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha diramato un'allerta gialla (ordinaria) per temporali dalle 12 di domani fino alle 6 del mattino di lunedì 22 luglio. Il Centro Operativo Comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città. Il Comune ha invitato i cittadini a non sostare, durante l'allerta meteo, nei sottopassi, nelle aree a rischio esondazione di Seveso e Lambro, sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante anche prestare attenzione ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all'aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo.