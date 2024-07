Albo educatori e pedagogisti Saraceno | Obbligo di iscrizione genera confusione rischia di aggravare la carenza di personale qualificato

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di sabato 20 luglio 2024) In un intervento su La Stampa, la sociologa Chiaraanalizza la complessa situazione dei nidi d'infanzia in Italia, mettendo in luce le criticità del sistema e le contraddizioni della recente normativa in materia di professioni educative. L'articolo: “didiladi” .