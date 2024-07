Alberto Maria Zuccari resta presidente

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 luglio 2024) SPOLETO Sarà ancora, titolare di Qpd (Quality For Passion), ildella sezione Spoleto-Valnerina di Confindustria Umbria per il biennio. Lo ha deciso l’assemblea dei soci, che si è riunita nella sede Inps del Convitto Unificato di Spoleto per il rinnovo delle cariche associative.