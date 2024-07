AEW | MJF PRONTO A DIFENDERE IL TITOLO INTERNAZIONALE AEW L’8 2 AL CMLL VIERNES ESPECTACULAR

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 20 luglio 2024) Dopo essere diventato un heel all’inizio dell’anno, MJF è diventato un avversario inarrestabile, conquistando ilAEW International questa settimana su Dynamite. Ora, sembra che siail suoin un prossimo episodio del. Durante l’eventodel 19 luglio, MJF ha fatto un’apparizione video mentre si trovava immerso in una vasca da bagno. Ha annunciato che difenderà l’AEW International Championship all’eventodell’2 agosto. Nel suo messaggio, il “Salt of the Earth” ha deriso i tifosi messicani, definendoli “idioti mascherati“, e ha continuato a sostenere che l’unico paese che conta è gli Stati Uniti. L’avversario di MJF per lo show non è ancora stato annunciato, ma ci si aspetta che il nome venga rivelato presto.