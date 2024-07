Acquazzoni e temporali in arrivo poi un calo termico

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 20 luglio 2024) AGI - Mentre il caldo non da tregua all'Italia anche isi fanno via via più presenti, anche se per lo più limitati ai rilievi alpini e appenninici. Con l'del weekend ecco confermata una saccatura atlantica diretta verso il Mediterraneo centrale. Condizioni meteo che dovrebbero risultare instabili a partire dal Nord nel corso di domenica consparsi. Instabilità che poi all'inizio della prossima settimana raggiungerà anche il Centro-Sud accompagnata da un generaledelle temperature. Ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che mostrano valori più vicini alle medie del periodo la prossima settimana con caldo dunque più nella norma. Previsioni per oggi Nord Al mattino tempo generalmente stabile salvo piogge sparse sulle coste del Veneto e sul Friuli-Venezia Giulia.