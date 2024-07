Abbandona l’anziana mamma per andare in vacanza e lei muore | La figlia progettava la fuga dai domiciliari

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 20 luglio 2024) I Carabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno notificato l’ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere nei confronti di una 49enne italiana, gravemente indiziata del reato di omicidio volontario aggravato. I fatti si riferiscono al mese di giugno di quest’anno, quando è stato rinvenuto il corpo senza vita di un’anziana signora a Montelibretti (RM). Le preliminari attività d’indagine avevano permesso ai Carabinieri di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti dellaconvivente, deputata alla cura del, che invece di accudirla si era allontanata per trascorrere un periodo di vacanze in Abruzzo, lasciandola senza le dovute cure.