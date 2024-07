A due anni rischia di annegare in piscina Tragedia sfiorata salvato dalla bagnina

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 luglio 2024) Viareggio, 21 luglio 2024 –oggi pomeriggio all’interno di un camping a Viareggio. Un bambino di dueoriginario di Firenze, in vacanza coi nonni, hato diall’interno delladella struttura. Il piccolo era nella parte dellariservata ai bambini e per questo poco profonda. Forse è stata sufficiente una piccola distrazione perché andasse con la testa sott’acqua. Insi è scatenato il panico, ma per fortuna, ladel camping Paradiso – una dipendente molto esperta e scrupolosa – non aveva staccato gli occhi da quel piccolo. Ha mantenuto i nervi saldi ed è subito entrata in acqua e ha portato il bambino a bordo vasca. Qui lo ha girato su un fianco e gli ha fatto uscire l’acqua che aveva bevuto.