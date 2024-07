WWE | Scaduti i 90 giorni di non-compete per Jinder Mahal

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 19 luglio 2024) Il tempo dista tornando. Dopo il rilascio dalla WWE, i 90di non-sono ufficialmente, ad ufficializzarlo l’atleta attraverso il proprio account X. Hindered no more. 90 days are up — The Maharaja (@RajTheMaharaja) July 18, 2024