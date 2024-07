Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 19 luglio 2024) Il ministro degli Esteri Antoniosi è espresso Von derdal Parlamento Europeo con 401 voti, che lui e il suo stesso partito caldeggiavano da tempo. Una decisione che il ministro crede siacruciale per far sì che non si degenerasse nel "". “Se von dernon fosse stata ri