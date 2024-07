Voli e treni cancellati turisti nel panico colpito il sistema informatico delle Olimpiadi di Parigi A voler proprio essere positivi almeno non si tratta di un incidente di sicurezza o di un cyberattacco

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 19 luglio 2024) Trasporti bloccati in molti Paesi, disagi negli aeroporti, servizi bancari interrotti, Borse ferme. Ha provocato un vero disastro il tilta livello globale, avvenuto per un difetto in un aggiornamento della società diinformatica Crowdstrike che hai sistemi operativi di Microsoft. Il problema hanno detto che è stato risolto, ma per il ritorno alla normalità serve tempo.