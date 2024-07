Visco concordato? ' Andiamo incontro a una rivolta fiscale'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) "Il governo è alla ricerca di soldi per la manovra autunnale, e sta concentrando la sua attenzione sulpreventivo biennale il cui successo appare dubbio, e su cui risulta impegnato anche il Parlamento. E' francamente incredibile come la vicenda venga seguita con attenzione e condiscendenza, mentre in realtà essa rappresenta una delle pagine più scandalose della storiaitaliana degli ultimi decenni". Lo afferma in una nota l'ex ministro delle Finanze e del Tesoro e presidente del centro studi Nens fondato con Pierluigi Bersani, Vincenzo. "Vediamo: il provvedimento riguarda contribuenti evasori, quelli che secondo i dati ufficiali dichiarano in media solo il 30% di quanto in realtà guadagnano.