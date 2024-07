Vip Master è tutto pronto per la sfida tra i volti noti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) Comincia stasera l’edizione n.33 del Vip. Organizzato da Mario e Patrick Baldassari, al circolo tennis di via Jelena Gora di Milano Marittima (dalle 20.30, ingresso libero), torna il tradizionale torneo di tennis dei. Come al solito, ce ne sarà per tutti i gusti. Dai divi del piccolo schermo, agli influencer dei giorni nostri. Valeria Marini, ormai eletta sul campo madrina del Vip, non ha bisogno di presentazioni. Insieme a lei, l’ex attrice hard Luce Caponegro, in arte Selen, recente protagonista all’Isola dei famosi. Nomi che fanno tornare indietro con la memoria sono quelli di Katherine Kelly Lang e Ashley Jones, rispettivamente Brook Logan e Bridget Forrester di Beautiful. Nel cast degli attori ci saranno anche Giorgio Borghetti e Antonio Zequila.