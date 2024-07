Vip in abito da sposa per festeggiare il decimo anniversario di nozze

Leggi tutta la notizia su lookdavip.tgcom24

(Di venerdì 19 luglio 2024) Se il giorno delleè uno dei più belli di tutta la vita, perché accontentarsi di viverlo una volta sola? Sta diventando ormai una moda consolidata quella di rinnovare le promesse a distanza di 10 anni dal sì, organizzando un vero e proprio ricevimento e, con l’occasione dell’, tornare a indossare di nuovo l’da(o magari sfoggiarne due). LEGGI ANCHE>>>Victoria Beckham per l’si rimette l’da(viola)<<< Jessica Melena in pizzo bianco Jessica MelenaPer il rinnovo delle promesse nuziali, Ciro Immobile e Jessica Melena hanno organizzato un bellissimo white party in giardino con tanti ospiti vip. La moglie del calciatore ha indossato un vestito di pizzo bianco Atelier Emé.