Vince la Coppa Italia le nuove date di Sanremo 2025 | la conferma dalla RAI

(Di venerdì 19 luglio 2024) Il Festival di“si terrà dall’11 al 15 febbraio“. L’annuncio è arrivato direttamente dall’Amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, nel corso della presentazione dei palinsesti Rai a Napoli. “Abbiamo deciso di spostare, in accordo con il Comune di, quella che è considerata la manifestazione più amata daglini“, ha spiegato Sergio. “Tutto questo a causa di un’improvvida decisione della Lega Calcio di mettere lo sport più amato daglini, le partite di, in chiaro sulle reti Mediaset in contrapposizione al Festival. Non c’è stata alcuna possibilità di far cambiare queste, quindi noi, volendo rispettare e favorire la possibilità per tutto il pubblicono di poter assistere con serenità ad entrambe le manifestazioni, abbiamo deciso questo spostamento“, ha aggiunto l’ad RAI.