Vicenza al via la campagna abbonamenti | info prezzi e dettagli

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 19 luglio 2024) Ha preso il via oggi, venerdì 19 luglio, ladelper la stagione sportiva 2024/2025 con una fase di prelazione, riservata in esclusiva ai possessori dell’abbonamento nella scorsa stagione. “Ti porterò per sempre nel mio cuor”, è lo slogan scelto dal club. IdellaGli abbonati della stagione 2023/24 potranno usufruire del diritto di prelazione per il posto di riferimento dalle ore 15:00 di venerdì 19 Luglio fino all’orario di chiusura dell’esercente o fino alle ore 24:00 (online) di martedì 6 Agosto 2024. Il 5 e il 6 agosto nel punto vendita di Casa, inoltre, sarà data la possibilità di esercitare la propria prelazione cambiando posto o settore, solo sui posti non occupati. La sottoscrizione per i nuovi abbonati sarà possibile da giovedì 8 Agosto 2024 fino al giorno precedente la seconda gara casalinga di campionato.