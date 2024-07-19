Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2024 ore 20:30 (Di venerdì 19 luglio 2024) Viabilità 19 LUGLIO ORE 20.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio RESTA CHIUSA LA REGIONALE DI LEONESSA TRA IL BIVIO PER LA SALARIA E IL COMUNE DI BORBONA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER UN INCENDIO E UNA FRANA.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2024 ore 19:45 - ANDREA PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO DALL’ARDEATINA ALLA TUSCOLANA IN INTERNA CODE PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA LAURENTINA SEMPRE IN PER TRAFFICO CODE ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA POI RALLENTAMENTI DA CENTRALE DEL LATTE ALLA A24. SONO ATTIVE DEVIAZIONI CI SPOSTIAMO SULLA ROMA – TARQUINIA PER UN INCNEDIO DIVAMPATO AL KM 25 IL TRAFFICO è BLOCCATO TRA TORRIMPIETRA E CERVETERI IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA PER INCIDENTE SI STA IN CODA DALLA FLAMINIA ALL’OSPEEDALE S. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2024 ore 19:15 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA A1 ROMA-NAPOLI, IL TRAFFICO NON È PIÙ BLOCCATO, TUTTAVIA, CI SONO CODE A TRATTI DAL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD AD ANAGNI, IN DIREIZONE SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO DALLA ROMA-FIUMICINO ALLA TUSCOLANA IN ESTERNA IN INTERNA CODE DALLA NOMENTANA ALLA A24 ROMA-TERAMO SULLA PONTINA RISOLTO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI SPINACETO CODE N SMALTIMENTO A PARIRE DALLA CRISTOFORO COLOMBO SEMPRE SULLA PONTINA SPENTO L’INCENDIO FORTI DISAGI SULLA PONTINA PER UN INCIDENTE SI SONO FORMATE CODE DALLA COLOMBO A SPINACETO, IN DIREZIONE LATINA SEMPRE IN DIREZIONE LATINA SI SONO FORMATE CODE DA CASTEL DI DECIMA A VIA MONTE D’ORO, PER UN INCENDIO ORA SPENTO L’INCENDIO PERMANGONO LE CODE A TRATTI DA CASTEL ROMANO A POMEZIA IN TUTTI I CASI IN DIREIZONE LATINA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2024 ore 18:45 - VIABILITÀ 19 LUGLIO 2024 ORE 18. GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral . 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA A1 ROMA-NAPOLI, IL TRAFFICO NON È PIÙ BLOCCATO, TUTTAVIA, CI SONO CODE A TRATTI DAL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD AD ANAGNI, IN DIREIZONE SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO DALLA ROMA-FIUMICINO ALLA TUSCOLANA IN ESTERNA IN INTERNA CODE DALLA NOMENTANA ALLA A24 ROMA-TERAMO SULLA PONTINA RISOLTO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI SPINACETO CODE N SMALTIMENTO A PARIRE DALLA CRISTOFORO COLOMBO SEMPRE SULLA PONTINA SPENTO L’INCENDIO FORTI DISAGI SULLA PONTINA PER UN INCIDENTE SI SONO FORMATE CODE DALLA COLOMBO A SPINACETO, IN DIREZIONE LATINA SEMPRE IN DIREZIONE LATINA SI SONO FORMATE CODE DA CASTEL DI DECIMA A VIA MONTE D’ORO, PER UN INCENDIO ORA SPENTO L’INCENDIO PERMANGONO LE CODE A TRATTI DA CASTEL ROMANO A POMEZIA IN TUTTI I CASI IN DIREIZONE LATINA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
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