Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2024 ore 20 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 19 luglio 2024)19 LUGLIO ORE 20.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARESTA CHIUSA LA REGIONALE DI LEONESSA TRA IL BIVIO PER LA SALARIA E IL COMUNE DI BORBONA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER UN INCENDIO E UNA FRANA.