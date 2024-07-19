Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2024 ore 19:15 (Di venerdì 19 luglio 2024) Viabilità 19 LUGLIO 2024 ORE 18.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2024 ore 18:45 - GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral . 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA A1 ROMA-NAPOLI, IL TRAFFICO NON È PIÙ BLOCCATO, TUTTAVIA, CI SONO CODE A TRATTI DAL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD AD ANAGNI, IN DIREIZONE SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO DALLA ROMA-FIUMICINO ALLA TUSCOLANA IN ESTERNA IN INTERNA CODE DALLA NOMENTANA ALLA A24 ROMA-TERAMO SULLA PONTINA RISOLTO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI SPINACETO CODE N SMALTIMENTO A PARIRE DALLA CRISTOFORO COLOMBO SEMPRE SULLA PONTINA SPENTO L’INCENDIO FORTI DISAGI SULLA PONTINA PER UN INCIDENTE SI SONO FORMATE CODE DALLA COLOMBO A SPINACETO, IN DIREZIONE LATINA SEMPRE IN DIREZIONE LATINA SI SONO FORMATE CODE DA CASTEL DI DECIMA A VIA MONTE D’ORO, PER UN INCENDIO ORA SPENTO L’INCENDIO PERMANGONO LE CODE A TRATTI DA CASTEL ROMANO A POMEZIA IN TUTTI I CASI IN DIREIZONE LATINA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2024 ore 18:15 - VIABILITÀ 19 LUGLIO 2024 ORE 17. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO RESTA BLOCCATO IL TRAFFICO IN A1 ROMA-NAPOLI SIAMO NEL TRATTO COLLEFERRO-FERENTINO, SONO 16 I CHILOMETRI DI CODA IN DIREZIONE NAPOLI PER CHI È DIRETTO A SUD SI CONSIGLIA DI USCIRE A VALMONTONE, PERCORRERE LA VIABILITÀ ORDINARIA E RIENTRARE IN AUTOSTRADA A FROSINONE SEMPRE SULLA ROMA-NAPOLI, IN DIREZIONE ROMA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA LA CIRCOLAZIONE è REGOLARE TRA CEPRANO E FROSINONE FORTI DISAGI SULLA PONTINA PER UN INCIDENTE SI SONO FORMATE CODE DALLA COLOMBO A SPINACETO, IN DIREZIONE LATINA SEMPRE IN DIREZIONE LATINA SI SONO FORMATE CODE DA CASTEL DI DECIMA A VIA MONTE D’ORO, PER UN INCENDIO ORA SPENTO SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE IN ESTERNA TRA LE USCITE TRA LE USCITE LAURENTINA E ARDEATINA, PERMANE TRAFFICO RALLENTATO IN ESTERNA CODE PER TRAFFICO DALLA ROMA-FIUMICINO ALLA PONTINA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2024 ore 17:45 - GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral . VIABILITÀ 19 LUGLIO 2024 ORE 17. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO RESTA BLOCCATO IL TRAFFICO IN A1 ROMA-NAPOLI SIAMO NEL TRATTO COLLEFERRO-FERENTINO, SONO 16 I CHILOMETRI DI CODA IN DIREZIONE NAPOLI PER CHI È DIRETTO A SUD SI CONSIGLIA DI USCIRE A VALMONTONE, PERCORRERE LA VIABILITÀ ORDINARIA E RIENTRARE IN AUTOSTRADA A FROSINONE SEMPRE SULLA ROMA-NAPOLI, IN DIREZIONE ROMA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA LA CIRCOLAZIONE è REGOLARE TRA CEPRANO E FROSINONE FORTI DISAGI SULLA PONTINA PER UN INCIDENTE SI SONO FORMATE CODE DALLA COLOMBO A SPINACETO, IN DIREZIONE LATINA SEMPRE IN DIREZIONE LATINA SI SONO FORMATE CODE DA CASTEL DI DECIMA A VIA MONTE D’ORO, PER UN INCENDIO ORA SPENTO SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE IN ESTERNA TRA LE USCITE TRA LE USCITE LAURENTINA E ARDEATINA, PERMANE TRAFFICO RALLENTATO IN ESTERNA CODE PER TRAFFICO DALLA ROMA-FIUMICINO ALLA PONTINA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
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