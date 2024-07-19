Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2024 ore 15:30 (Di venerdì 19 luglio 2024) Viabilità 19 LUGLIO 2024 ORE 15.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2024 ore 12:30 - 30 6 DA SARA SPANO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. VIABILITÀ 19 LUGLIO 2024 ORE 11. GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral . 20 SARA SPANO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO AL MOMENTO LA CIRCOLAZIONE RISULTA PER LO PIU REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE SEGNALIAMO DEI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGITA ESTERNA TAR LAURENTINA E ARDEATINA SULLA A24 ROMA TERAMO RALLENTAMENTI PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI CASTEL MADAMA IN DIREZIONE TERAMO CODE A TRATTI SU VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO IN DIREZIONE POMEZIA PER I LAVORI IN CORSO RICORDIAMO CHE SUL RACCORDO ANULARE SONO INIZIATI GLI INTERVENTI SUGLI IMPIANT TECNOLOGICI TRA IL KM 37+900 E IL KM 38+800 IN CARREGGITA INTERNA ED ESTERNA FINO AL 31 DI LUGLIO IN FASCIA ORARIA 21. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2024 ore 11:30 - 30 6 DA SARA SPANO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. VIABILITÀ 19 LUGLIO 2024 ORE 11. GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral . 20 SARA SPANO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO AL MOMENTO LA CIRCOLAZIONE RISULTA PER LO PIU REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE SEGNALIAMO DEI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGITA ESTERNA TAR LAURENTINA E ARDEATINA SULLA A24 ROMA TERAMO RALLENTAMENTI PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI CASTEL MADAMA IN DIREZIONE TERAMO CODE A TRATTI SU VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO IN DIREZIONE POMEZIA PER I LAVORI IN CORSO RICORDIAMO CHE SUL RACCORDO ANULARE SONO INIZIATI GLI INTERVENTI SUGLI IMPIANT TECNOLOGICI TRA IL KM 37+900 E IL KM 38+800 IN CARREGGITA INTERNA ED ESTERNA FINO AL 31 DI LUGLIO IN FASCIA ORARIA 21. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2024 ore 10:30 - VIABILITÀ DEL 18 LUGLIO 2024 ORE 09. 50 RI-VT SARA SPANO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO EDIZIONE DEDICATA ALLE PROVINCE DI RIETI E VITERBO A VITERBO LA CIRCOLAZIONE RISULTA REGOLARE NEL CENTRO CITTADINO SEGNALIAMO SOLO DEI RALLENTAMENTI SU VIA CASSIA E VIA FRANCESCO BARACCA E SU VIA GIACOMO MATTEOTTI USCENDO APPENA FUORI DAL CENTRO RALLENTAMENTI A BAGNAIA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA ANDIAMO A RIETI CIRCOLAZIONE SCORREVOLE PER LE VIE DEL CENTRO CITTA SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO SU VIA SALARIA DA VIA RINALDI A PIAZZA DELLA REPUBBLICA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA DA SARA SPANO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO GRAZIE PER AVERCI SEGUITO, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral . romadailynews
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