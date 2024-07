Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 19 luglio 2024)19 LUGLIOORE 11.20 SARA SPANO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAL MOMENTO LA CIRCONE RISULTA PER LO PIU REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLASEGNALIAMO DEI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGITA ESTERNA TAR LAURENTINA E ARDEATINA SULLA A24TERAMO RALLENTAMENTI PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI CASTEL MADAMA IN DIREZIONE TERAMO CODE A TRATTI SU VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTELNO IN DIREZIONE POMEZIA PER I LAVORI IN CORSO RICORDIAMO CHE SUL RACCORDO ANULARE SONO INIZIATI GLI INTERVENTI SUGLI IMPIANT TECNOLOGICI TRA IL KM 37+900 E IL KM 38+800 IN CARREGGITA INTERNA ED ESTERNA FINO AL 31 DI LUGLIO IN FASCIA ORARIA 21.30 6 DA SARA SPANO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral