Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2024 ore 08 | 45

(Di venerdì 19 luglio 2024)19 LUGLIOORE 08.20 SARA SPANO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA UN INCIDENTE SULLA VIA DEL MARE CHE AL MOMENTO PROVOCA CODE TRA ACILIA E CASAL BERNOCCHI IN DIREZIONEPROSEGUENDO SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TAR CASILINA E APPIA IN ESTERNA CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI VIA PRENESTINA SI PROCEDE INCOLONNATI ANCHE SU VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE DEL CENTRO PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE IL VENERDI E IL SABATO LE METROPOLITANE A B E B1 OSSERVANO L’ORARIO PROLUNGATO CON ULTIME PARTENZE DAI CAPOLINE ALL’1, 30 DI NOTTE INFINE RICORDIAMO CHE SULLA METRO A LA STAZIONE SPAGNA RIMANE CHIUSA AL SERVIZIO CLIENTI PER LAVORI DA SARA SPANO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral