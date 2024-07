Venezia Antonelli ANNUNICIA | Tessmann all’Inter può SALTARE Lo vogliono in tanti vi SPIEGO…

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 19 luglio 2024) Le parole di Filippo, ds del, in conferenza stampa sulle mosse di calciomercato. I dettagli Filippoha parlato nella conferenza stampa del calciomercato del. FUTURO– «Sul mercato stiamo facendo solo cose frutto di programmazione. E’ arrivato un ragazzo di talento come Doumbia. Poi un ragazzo che mancava come caratteristiche, come Oristanio. Due operazioni onerose.