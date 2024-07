Venerdì da incubo all’aeroporto di Orio | il guasto informatico causa ritardi e cancellazioni dei voli

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 19 luglio 2024)al Serio. Unda dimenticare. Il 19 luglio l’aeroporto dial Serio ha risentito, come del resto ogni scalo europeo, del down del software Crowdstrike di Microsoft, che hato guasti informatici in tutto il mondo, dai sistemi bancari ai media fino, appunto, agli aeroporti, portando anche a stop per diverse ore di grandi compagnie soprattutto statunitensi come United, Delta e American Airlines.