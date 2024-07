Uno studio ha rivelato a quale età è più efficace congelare gli ovuli per avere una gravidanza | i dati

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 19 luglio 2024) Unonel Regno Unito ha seguito per 15 anni più di 2.000 donne che hanno scelto dii propriper una futura: di questi solo 299 persone hanno proseguito con lo scongelamento. Il tasso di gravidanze con esito positivo è paragonabile a quello registrato per i tentativi di fecondazione in vitro tradizionale.