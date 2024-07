Uno spagnolo l' inviato Nato per il Med l' Italia protesta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) L'hauna lettera al segretario generale della, Jens Stoltenberg, in cui esprime sorpresa e disappunto per la decisione di nominare loJavier Colomina rappresentante speciale dell'Alleanza per i rapporti con i Paesi della sponda Sud del Mediterraneo. A quanto si apprende, la scelta di Colomina è comunque da considerarsi ad interim e, oltre a non essere stata ancora formalizzata, potrebbe decadere quando il successore di Stoltenberg, l'olandese Mark Rutte, si insedierà alla guida dellail prossimo primo ottobre.