UniCamillus attivi percorsi formazione e abilitazione per docente scuola secondaria

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 19 luglio 2024) Quelli attivati sono di due tipi, in base ai requisiti di cui i richiedenti sono in possesso All’Universitàsono aperti idiiniziale edei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l'anno accademico 2023/2024, in conformità con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4