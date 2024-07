Un patto comune per la costa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 luglio 2024) Incertezza. E’ la parola che ormai nell’economia è all’ordine del giorno. "Stiamo attraversando una complessa fase di transizione tecnologica e ambientale – ha iniziato il presidente della Camera di Commercio Riccardo Breda –. Il rapporto annuale del Centro Studi e Servizi analizza numerosi aspetti. Ma è l’incertezza in tutti i settori quello che purtroppo condiziona tutto. Anche a livello locale, dove le nostre imprese dovranno adattarsi velocemente, cercando soluzioni creative magari per diversificare le proprie attività, esplorare nuovi mercati e adottare tecnologie innovative". Secondo Breda "in tale contesto le start up giovanili costituiscono solo una piccola parte del totale e la gran parte delle nuove imprese innovative è guidata da ‘innovatori maturi’, i cosiddetti Silver startupper, le cui imprese hanno per di più un tasso di successo superiore a quelle create dai giovani".