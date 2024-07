Tuttosport – Adzic la variabile Motta per una Juve inedita | il discorso prima squadra

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 19 luglio 2024) 2024-07-19 19:04:35 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da: Quanto è sincero, Thiago, quando dichiara che Vasilije«è un giocatore molto interessante, forte fisicamente e a livello mentale è già ben preparato»? E quanto il tecnico italo-brasiliano farà affidamento sul talento del 18enne trequartista montenegrino, bloccato a dicembre 2023 e sbarcato a Torino in tempo per l’inizio del ritiro dellantus? Dalla Continassa raccontano che il nuovo allenatore bianconero guarderà con spiccato interesse le partite della Next Gen nel corso della stagione, perché l’obiettivo è chiaro: far compiere adlo stesso percorso seguito da altri giovani nel recente passato. Come Yildiz, per esempio, cresciuto nella secondae poi trasferito incon risultati ottimi, quanto immediati.