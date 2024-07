Trump e il piano sui migranti | Lancerò più grande deportazione nella storia Usa

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di venerdì 19 luglio 2024) (Adnkronos) – Dal palco della convention di Milwaukee, dove ha accettato formalmente la nomination repubblicana per le elezioni presidenziali del 5 novembre, Donaldlancia "la piùoperazione didel nostro paese". E lo fa per contrastare "la crisi legata all'immigrazione illegale", che "è in corso mentre noi siamo seduti qui