TrentinoTar blocca uccisione dell' orsa

(Di venerdì 19 luglio 2024) 12.45 Il Tar di Trento hato l'Kj1, ritenuta responsabile'aggressione al turista francese, a Dro, in Trentino.L'uomo aveva riportato ferite a braccia e gambe. Il presidente del Trentino-Alto Adige Fugatti aveva firmato un'ordinanza per l'abbattimento'animale e un gruppo ambientalista aveva presentato ricorso. L'ordinanza è sospesa dal Tar. Mancherebbero l'esatta identificazione' orso e la possibile alternativa all'