Tre gruppi imprenditoriali valutano lo Spezia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 luglio 2024) Entro il 9 agosto lodovrà presentare una fideiussione alla Lega di Serie B di circa 5 milioni di euro a causa del superamento del tetto dei 10 milioni del monte ingaggi. Difficilmente, per quella data, l’area tecnica riuscirà ad abbassare il monte ingaggi ricorrendo alle cessioni di Zurkowski, Antonucci, Verde, Bastoni, Muhl, Krollis, ne consegue la necessità di fideiussione per coprire l’eccesso, evitando penalizzazioni. I Platek dovranno esporsi per un’altra cifra ingente, fermo restando che, non appena entreranno i soldi dalle vendite dei giocatori, i soldi oggetto di garanzia torneranno al mittente. Dal club trapela tranquillità sul rispetto dell’adempimento, tenendo presente la regolarità nei pagamenti, stipendi in primis, fino ad ora avvenuto da parte dei Platek. Anche gli stipendi del mese di luglio sono già stati regolarmente pagati.