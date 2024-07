Travolto da una moto mentre attraversa Anziano muore sul colpo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 19 luglio 2024) È stato investito da uno scooter a pochi metri da casa. La vittima è un pensionato di 73 anni, Giampiero Gamba. È successo intorno alle 12.20 a Seriate. Secondo i primi accertamenti della polizia locale di Seriate, stavando la strada a qualche metro di distanza dalle strisce pedonali per raggiungere il bar di cui era cliente abituale. Dai primi riscontri la, un Kymko 200 guidato da un uomo di 68 anni, procedeva verso la rotonda che conduce al cimiterola vittima si accingeva adre la strada. L’sarebbe crollato senza più rialzarsi. Il conducente si è fermato per soccorrere il pedone. Anche un dottore della farmacia, sotto i portici, è intervenuto cercando di rianimarlo. Scattato l’allarme la centrale del 118 ha inviato il personale sanitario, ma per il pedone non c’è stato nulla da fare. F.D.